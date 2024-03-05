نائب أمير مكة يتفقد قطار الحرمين السريع للوقوف على خطط العمرة في رمضان

تفقد الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم، محطة قطار الحرمين السريع في مطار الملك عبدالعزيز بجدة، وذلك للتعرف على جاهزية قطار الحرمين السريع لموسم العمرة والوقوف على حركة تشغيل القطارات والخدمات المقدمة للمسافرين.
وكان في استقباله الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية "سار" الدكتور بشار بن خالد المالك.
واستمع نائب أمير منطقة مكة المكرمة إلى شرح موجز لخدمات قطار الحرمين السريع ثم تجول في مرافق المحطة.
وانتقل الأمير سعود بواسطة القطار إلى محطة قطار الحرمين السريع بمكة المكرمة، حيث التقى بعددٍ من العاملين في قطار الحرمين السريع واطلع على الخطط التشغيلية لموسم العمرة في شهر رمضان المبارك والبرامج التطويرية، والخدمات الحديثة التي يقدمها قطار الحرمين السريع.
وفي ختام جولته، وجه نائب أمير منطقة مكة المكرمة بتكثيف الجهود وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين والمعتمرين والزوار، وصولاً لتحقيق أعلى معايير الخدمات لضيوف الرحمن والمسافرين والزائرين بما يسهم في تحقيق برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠ ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.