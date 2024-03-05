نائب أمير مكة يتفقد قطار الحرمين السريع للوقوف على خطط العمرة في رمضان

تفقد الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم، محطة قطار الحرمين السريع في مطار الملك عبدالعزيز بجدة، وذلك للتعرف على جاهزية قطار الحرمين السريع لموسم العمرة والوقوف على حركة تشغيل القطارات والخدمات المقدمة للمسافرين.