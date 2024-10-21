"الأرصاد": أمطار غزيرة على هذه المناطق وضباب في المرتفعات

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وحائل، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25- 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط يصل إلى أعلى من مترين باتجاه خليج العقبة، ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي الأوسط يصل إلى مائج باتجاه خليج العقبة وخفيف الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط. وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.