لماذا يزور "أردوغان" السعودية؟.. إرث تاريخي ودور حيوي تلعبه الرياض إقليميًا ودوليًا

اقتصاديًا، يسعى الجانبان إلى تعزيز التجارة البينية وتسهيل التبادل التجاري، وتذليل أي صعوبات، مع تكثيف التواصل بين القطاعين العام والخاص في البلدين لبناء الفرص الاستثمارية وترجمتها إلى شراكات ملموسة في شتى المجالات.