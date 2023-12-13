إيجابية وتحسن عالٍ في مؤشرات الانتماء والحياة والانضباط في مدارس المملكة

ووفقاً للدراسة التي تستهدف توظيف معارف الطلبة في القراءة والرياضيات والعلوم، وتمكينهم للاستفادة من مهاراتهم في حل المشكلات الحياتية والمهنية؛ أظهر المعلم في المملكة تميزاً بشكل عام، خاصة في معلمي مادة الرياضيات، حيث أكد 77 في المائة من الطلاب المشاركين في الدراسة أن معلم الرياضيات يقدم مساعدة إضافية عندما يحتاج إليها الطلاب، وذلك مقابل 70 في المائة من المشاركين في الدراسة من دول العالم في منظمة (OECD).