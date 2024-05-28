الرواق السعودي.. أيقونة بناء ومن مآثر العمارة السعودية للمسجد الحرام

ويعد الرواق السعودي بشكله الجديد استكمالًا لعقد الرواق العباسي، ويتكون من 4 أدوار: دور الصحن، والدور الأرضي، والدور الأول، و"الميزانين"، ويمتد من الناحية الغربية حينما أمر الملك فهد، رحمه الله، بإضافة جديدة للرواق السعودي؛ حيث يبلغ عدد الأعمدة في هذه التوسعة حوالي 1500 عمود مكسوّ بالرخام الأبيض، إضافة إلى عدد من القباب على سطح الأروقة وفي عهد الملك فهد، رحمه الله، أصبحت مساحة المسجد الحرام قرابة "365" ألف متر مربع، والطاقة الاستيعابية قرابة مليون مصل، وتضمن الرواق السعودي بعد هذا الامتداد بابًا جديدًا وهو باب الملك فهد، وامتدت مساحة الرواق السعودي من الجهة الشمالية، بإضافة جديدة بدأت في عهد الملك عبدالله، رحمه الله، واكتملت في عهد الملك سلمان، حفظه الله؛ حيث أصبحت مساحة المسجد الحرام قرابة مليون متر مربع، بطاقة استيعابية قرابة مليوني مصل، وتضمن عددًا كبيرًا من الأعمدة وباب يحمل اسم باب الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وعلى مدار الأعوام السابقة أكمل ملوك المملكة العربية السعودية بناء الرواق السعودي، الذي حول مساحة المسجد الحرام من حوالي "12" ألف متر مربع إلى أكثر من مليون متر مربع، وارتفعت الطاقة الاستيعابية أضعافًا مضاعفة مما كان عليه في السابق.