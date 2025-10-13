جامعة الأمير محمد بن فهد تحقق إنجازًا علميًا جديدًا في تصنيف التايمز لعام 2026

حققت جامعة الأمير محمد بن فهد إنجازًا أكاديميًا متميزًا بحصولها على ترتيب 305-301 ضمن تصنيف التايمز العالمي "Times Higher Education" لعام 2026، الذي يضم أكثر من 2191 جامعة عالمية من ١١٥ دولة ، كما احتلت الجامعة المرتبة الرابعة على مستوى الجامعات السعودية بين 38 جامعة تم إدراجها في التصنيف لهذا العام، مما يعكس جهودها المستمرة في تطوير وتعزيز مستوى التعليم والبحث العلمي.
وتميزت الجامعة خلال هذا التصنيف في عدة معايير رئيسية، أبرزها العلاقات الدولية، حيث تمكنت من تعزيز حضورها الأكاديمي من خلال الشراكات الدولية مع عدد من الجامعات والمراكز العلمية المرموقة. كما تم تقييم الجامعة بشكل إيجابي في الارتباط بالصناعة، من خلال شراكاتها مع القطاع الصناعي، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والمهنية لطلابها. كما أظهر التصنيف أيضًا جودة البحث العلمي في الجامعة، حيث تواصل تقديم أبحاث متطورة تسهم في تقدم المعرفة في مختلف المجالات الأكاديمية.
وتميزت الجامعة أيضًا في جودة التدريس، حيث تواصل تحسين أساليب التدريس وتنظيم المناهج الأكاديمية لتواكب أحدث التطورات في مجال التعليم العالي عالميًا. إضافة إلى ذلك، تقدم الجامعة بيئة بحثية تدعم الابتكار وتسهم في نشر المعرفة عبر التعاون مع مؤسسات أكاديمية وبحثية عالمية وتعزيز قدرات باحثيها.
ويعد هذا التصنيف العالمي بمثابة تتويج لجهود الجامعة في تقديم تعليم عالي الجودة وبيئة أكاديمية متميزة، وهو يعزز من موقع الجامعة كإحدى المؤسسات الأكاديمية المتميزة على المستويين المحلي والعالمي.
وأكد رئيس الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري أن هذا التصنيف يعد انعكاسًا حقيقيًا للجهود المستمرة التي تبذلها الجامعة في تحقيق التميز الأكاديمي في جميع المجالات. مشيرًا إلى أن هذه النتائج تعكس التزام الجامعة بتحقيق أعلى معايير الجودة في التعليم والبحث العلمي.
وأضاف الدكتور الأنصاري أن الجامعة ستواصل تطوير بيئتها التعليمية والبحثية، وستعزز جهودها في مواصلة التميز في المجالات العلمية والبحثية، بالإضافة إلى مجالات الابتكار، مما ينعكس إيجابًا على مخرجاتها الأكاديمية المختلفة.