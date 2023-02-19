صور.. العيادة الطبية لفريق البحث والإنقاذ السعودي في تركيا تستقبل 207 حالات

وثّق الدفاع المدني السعودي بالصور، جهود العيادة الطبية لفريق البحث والإنقاذ السعودي في تركيا، والمزودة بالتجهيزات الطبية اللازمة.
وأوضح الدفاع المدني أن العيادة استقبلت أكثر من (207) حالات قدمت لها الخدمات العلاجية اللازمة.
يُذكر أن فريق البحث والإنقاذ مدرَّب وفق أعلى المستويات لمواجهة الحوادث والكوارث، وتحقيق الدعم والإسناد الفاعل داخل المملكة أو خارجها.
ويضم الفريق نخبة من المنقذين والأطباء والمهندسين والمسعفين، ومشرفي وسائل البحث K9، وفنيي الصيانة وأنظمة الاتصالات، ومختص بالأمن والسلامة.
ويرافق الفريق معدات وآليات تتمثل في: مركبات نقل، ومعدات إنقاذ، ومستلزمات طبية، وأجهزة اتصالات، ووسائل بحث K9، ومواد إيوائية وخيام.
والفريق حاصل على التصنيف الدولي "فئة الثقيل" كأعلى تصنيف تمنحه المجموعة الدولية للاستشارات للبحث والإنقاذ، ومثّل المملكة في تمارين مشتركة في عدد من دول العالم، وشارك في مساعدة المتضررين من السيول والفيضانات في عدد من الدول.