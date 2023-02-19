صور.. العيادة الطبية لفريق البحث والإنقاذ السعودي في تركيا تستقبل 207 حالات

والفريق حاصل على التصنيف الدولي "فئة الثقيل" كأعلى تصنيف تمنحه المجموعة الدولية للاستشارات للبحث والإنقاذ، ومثّل المملكة في تمارين مشتركة في عدد من دول العالم، وشارك في مساعدة المتضررين من السيول والفيضانات في عدد من الدول.