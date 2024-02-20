أمير الشرقية: خادم الحرمين الشريفين كان سفير المملكة الدولي الأول للتعريف بتاريخها

من ناحيته، قدّم "السماري" عرضًا تاريخيًا بمناسبة يوم التأسيس أكد خلاله أن يوم التأسيس مناسبة وطنية للاعتزاز بالجذور التاريخية الراسخة للدولة السعودية واستذكار تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود منذ أكثر من ثلاثة قرون وما حققته من الوحدة والاستقرار والتنمية، حيث تم تأسيس الدولة السعودية الأولى بتولي الإمام محمد بن سعود الحكم في الدرعية منذ النصف الثاني من عام 1139هـ الموافق 22 فبراير 1727م.