موقف إنساني بطولي.. "ريان" يُخمد حريقاً في مواقف مطار حائل ويقلّل الخسائر
ساهم الشاب ريان فريح المريق الشمري، في إخماد حريق اندلع في حافلة صغيرة بمواقف مطار حائل، حيث تحرك من أجل إبعاد سيارة كانت متوقفة بجانب الحافلة المحترقة.
وبحسب ما ذكره والده؛ فوجئ "المريق" بعد إيصاله لمسافر إلى مطار حائل بنشوب حريق في حافلة متوقفة في مواقف المطار، ولم يكن هناك في ذلك الوقت أحد قريب منها.
وترجل "ريان" من سيارته طالباً من العمالة التي تجمهرت بالقرب من الحافلة مساعدته في إبعاد سيارة من نوع داتسون ملاصقة للحافلة.
وعندما لم يتمكن من فتح السيارة، تحامل على نفسه وكسر زجاج السيارة وفتحها ووضع ناقل الحركة على وضع السكون أو المحايدة ودفعها بمساعدة العمالة بعيداً عن الحافلة.
وبعد ذلك استعان بطفايات الحريق داخل المطار ، وقام بإخماد النيران حتى وصول الدفاع المدني الذي باشر الواقعة.
وحظي تصرف الشاب "المريق" باستحسان المسافرين الذين قدموا له الشكر.
وأضاف والده في حديثه لـ"سبق": ما قام به "ريان" يُعتبر واجبًا إنسانياً حيث فكّر في المساهمة في تقليل خسائر الحريق لصاحب الحافلة الذي لم يكن موجودًا وقت وقوع الحريق، وكذلك للمطار أيضاً ، وثانياً، طبق ما أملاه عليه دينه والنخوة والفزعة التي تعتبر سمة للمجتمع السعودي وظهرت في مواقف كثيرة لأبناء هذا الوطن الغالي.