موقف إنساني بطولي.. "ريان" يُخمد حريقاً في مواقف مطار حائل ويقلّل الخسائر

وأضاف والده في حديثه لـ"سبق": ما قام به "ريان" يُعتبر واجبًا إنسانياً حيث فكّر في المساهمة في تقليل خسائر الحريق لصاحب الحافلة الذي لم يكن موجودًا وقت وقوع الحريق، وكذلك للمطار أيضاً ، وثانياً، طبق ما أملاه عليه دينه والنخوة والفزعة التي تعتبر سمة للمجتمع السعودي وظهرت في مواقف كثيرة لأبناء هذا الوطن الغالي.