"البنيان": العام الحالي شهد أكثر نسبة توظيف في الوظائف التعليمية لذوي الاحتياجات

وردًا على سؤال حول الشراكة مع القطاع الخاص، أوضح "البنيان" أن وزارة التعليم أصدرت حزمة من القرارات لدعم القطاع الخاص في القيام بدوره البارز في تطوير منظومة التعليم؛ كالسماح بالاستفادة من المباني التعليمية في المجالات المتنوعة، وتعزيز مداخيلهم الاقتصادية.