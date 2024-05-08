"البنيان": العام الحالي شهد أكثر نسبة توظيف في الوظائف التعليمية لذوي الاحتياجات

أجاب وزير التعليم يوسف البنيان عن سؤال للجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى حول التوسع في برامج التربية الخاصة للطلبة ذوي الإعاقة.
وقال البينيان خلال جلسة مجلس الشورى العادية التاسعة والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة لمجلس الشورى: أكثر نسبة توظيف في الوظائف التعليمية التي طرحت العام الحالي مقارنة بالأعوام السابقة كانت لذوي الاحتياجات الخاصة، وأنشأنا في الوزارة إدارة خاصة لإدارة هذا الملف.
وفي إجابته عن برامج وزارة التعليم لتطوير المعلمين ومديري المدارس، قال وزير التعليم: تعمل وزارة التعليم على شراكات محلية ودولية لتطوير المعلمين ومديري المدارس؛ للرفع من أدائهم وتمكينهم، فمنظومة التعليم لن تنجح في تحقيق مستهدفاتها إلا بالشراكة مع المعلمين والمعلمات.
وردًا على سؤال حول الشراكة مع القطاع الخاص، أوضح "البنيان" أن وزارة التعليم أصدرت حزمة من القرارات لدعم القطاع الخاص في القيام بدوره البارز في تطوير منظومة التعليم؛ كالسماح بالاستفادة من المباني التعليمية في المجالات المتنوعة، وتعزيز مداخيلهم الاقتصادية.