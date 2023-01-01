"جورج" ينوّه بدعم "آركو" للصليب الأحمر اللبناني

وأضاف: تهدي جمعية الصليب الأحمر اللبناني أسمى تحياتها إلى المنظمة العربية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد؛ موضحًا أنه مع نهاية عام 2022 يواجه لبنان كسادًا اقتصاديًا حادًا؛ صنّفه البنك الدولي من ضمن أخطر ثلاث أزمات عالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر، ويعيش في ظل تهديد مستمر يتمثل في استمرار التدهور الاقتصادي المؤشر بانهيار السلم الاجتماعي الهشّ، ويفقد تدريجيًا الأمل في التعافي في غياب حل مستدام يلوح في الأفق.