"جورج" ينوّه بدعم "آركو" للصليب الأحمر اللبناني

نوّه أمين عام جمعية الصليب الأحمر اللبناني جورج الكتاني، بدعم وتفاني الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" الدكتور صالح بن حمد التويجري وجهوده الثابتة في دعم جمعية الصليب الأحمر اللبناني.
وأكد "الكتاني" في خطاب بعث به إلى أمين عام المنظمة العربية أن دعم المنظمة كان له تأثير جدير بالثناء على استجابتها ورسالتها الإنسانية خلال عام 2022 المنصرم.
وقال: نتمنى للدكتور "التويجري" ولكل منسوبي الأمانة العامة للمنظمة العربية نهاية عام سعيدة وسلمية، مؤكدين على التزامنا بالمضي قدمًا بمشاركة جهودكم نحو غد أفضل.
وأضاف: تهدي جمعية الصليب الأحمر اللبناني أسمى تحياتها إلى المنظمة العربية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد؛ موضحًا أنه مع نهاية عام 2022 يواجه لبنان كسادًا اقتصاديًا حادًا؛ صنّفه البنك الدولي من ضمن أخطر ثلاث أزمات عالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر، ويعيش في ظل تهديد مستمر يتمثل في استمرار التدهور الاقتصادي المؤشر بانهيار السلم الاجتماعي الهشّ، ويفقد تدريجيًا الأمل في التعافي في غياب حل مستدام يلوح في الأفق.
واستطرد قائلًا: قام الصليب الأحمر اللبناني بمراجعة استراتيجياته وخطة عمله في مجالات الصحة والإغاثة والمشاركة المجتمعية؛ بغية الاستمرار في توفير استجابة ناجعة، وعلى الرغم من السياق الهش للغاية، تحظى جهودنا بدفع كبير للاستمرار يتأتى من ثقة المجتمع فينا ودعم شركائنا لنا، فمع تفاني متطوعينا الذين لا يتوانون لحظة عن الاستجابة، وخطة التأهب الجيدة، والتخطيط للطوارئ وعملية التدريب المستمرة، نواصل تقديم دعمنا دون تمييز أو تفرقة لمواجهة الفقر المتزايد، وإسداء الخدمات الصحية شبه الغائبة في البلاد.
واختتم أمين عام الصليب الأحمر اللبناني قائلًا: جميعنا يعي ظهور تحديات جديدة، ولكن عملية التواصل الجيدة والتنسيق والتعاون مع شركائنا تبقى ركنًا أساسيًا ضامنًا لاستدامتنا؛ كما أننا نسعى جاهدين لتعزيز شبكة التواصل والتنسيق مع الشركاء لما فيه خير جمعياتنا الوطنية كلها.