من باريس.."التربية العربي" يناقش تحديات المرحلة المقبلة مع منظمة التعاون الاقتصادي

كما نوه مدير مكتب اليونسكو بالدوحة بالبرامج المشتركة مع مكتب التربية العربي لدول الخليج، خاصة ما يتعلق منها ببرامج ما بعد قمة تحول التعليم ودعم الدول الأعضاء في مجال التعليم، وتحدث السفراء عن الجهود وما يتعلق منها بموضوع القيم العالمية المشتركة، ودعم جهود المكتب وحضوره الفعال وإبراز الإنجازات الدول الأعضاء والتعبير عن المنظومة الخليجية.