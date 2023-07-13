من باريس.."التربية العربي" يناقش تحديات المرحلة المقبلة مع منظمة التعاون الاقتصادي
عقد مكتب التربية العربي لدول الخليج ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اجتماعاً في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بحضور وكلاء وزارات التعليم في الدول الأعضاء.
وناقش الاجتماع تحديد المجالات التي سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة ضمن برنامج التعاون بين المنظمة والمكتب على المستويين الإقليمي والوطني، والعمل على استكشاف طرق الاستفادة من الدراسات والبحوث في الميدان الاقتصادي والتنموي حول التعليم والسياسات التعليمية.
ومن جهة أخرى عقد المكتب اجتماعاً مع سفراء الدول الأعضاء لدى اليونيسكو حضره مدير مكتب اليونسكو لدول الخليج واليمن وناقشوا آليات العمل المشترك، وتنسيق الجهود في اجتماعات اليونسكو وعقب الاجتماع أبان المدير العام لمكتب التربية العربي الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي برامج المكتب وعلاقاته الدولية.
وأكد الدكتور "العاصمي" على استعداد المكتب لدعم جهود السفراء في إبراز الإنجازات التي تحققها الدول الأعضاء في مجالات عمل اليونسكو.
كما نوه مدير مكتب اليونسكو بالدوحة بالبرامج المشتركة مع مكتب التربية العربي لدول الخليج، خاصة ما يتعلق منها ببرامج ما بعد قمة تحول التعليم ودعم الدول الأعضاء في مجال التعليم، وتحدث السفراء عن الجهود وما يتعلق منها بموضوع القيم العالمية المشتركة، ودعم جهود المكتب وحضوره الفعال وإبراز الإنجازات الدول الأعضاء والتعبير عن المنظومة الخليجية.