بين 3 جهات حكومية.. "أمير الشرقية" يرعى اتفاقية استثمار "مرفأ الخُبر"

وتضمنت الاتفاقية إنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة أرصفة عائمة ومواقع للصيد الترفيهي، وثلاثة مراسٍ تُعنى بتأجير زوارق النزهة، وخدمات الزوارق الخاصة، وخدمات زوارق الصيادين، ومحطة وقود للزوارق، إضافةً إلى توفير الرياضات والأنشطة البحرية الترفيهية، ومحال بيع أدوات ومستلزمات صيد النزهة، حيث تُسهم هذه الاتفاقية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الرفع من جودة الحياة وتنمية وتنويع الاقتصاد.

وثمّن أمير المنطقة الشرقية، التعاون والتنسيق والتكامل بين الجهات المعنية لطرح فرصة استثمار وتطوير "مرفأ الخُبر"، مؤكداً ضرورة أن يكون تصميم وتنفيذ "المرفأ" معبراً عن هوية المنطقة، ومناسباً لجعله مكاناً جاذباً للزوّار والمستفيدين من خدماته.