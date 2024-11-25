الفالح: المملكة حققت نمواً اقتصادياً بلغ 70% مع ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ثلاثة أضعاف

وافتتح وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح؛ المؤتمر، بكلمةٍ رحّب فيها بالمشاركين، وقال: "يُشرفنا أن نستضيف هذا التجمُّع الدولي البارز الذي يجمع نخبةً من المستثمرين وصُناع القرار والخبراء؛ لمناقشة أحد أهم محركات الاقتصاد العالمي، وهو الاستثمار، حيث يُعقد هذا المؤتمر على مدار ثلاثة أيام؛ ويهدف إلى تقديم حوارٍ مثمرٍ يُسلّط الضوء على المنظور المتنوّع لمشهد الاستثمار العالمي".