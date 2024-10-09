"كيتا" توسع خدماتها في المملكة باستثمار مليار ريال

وقال توني تشيو، الرئيس التنفيذي لشركة "كيتا": نؤكد من خلال توسعنا في الرياض التزامنا بخدمة السوق السعودية التي تحفل بالفرص الواعدة، وذلك بالنظر إلى وجود شريحة سكانية كبيرة من الشباب المتمرسين في استخدام التكنولوجيا وتنامي إقبال المستهلكين على الحلول الرقمية، وأضاف: نحن متحمسون للاستثمار في مثل هذه البيئة الديناميكية، ومستعدون لدعم رؤية المملكة 2030 من خلال توفير تجربة توصيل طعام سلسة ومتنوعة تلبي المتطلبات الخاصة بالمستهلكين السعوديين".