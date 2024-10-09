"كيتا" توسع خدماتها في المملكة باستثمار مليار ريال

أعلنت "كيتا _Keeta _" الشركة التابعة ل- Meituan، الشركة الصينية العملاقة لخدمات توصيل الطعام عند الطلب، عن توسع خدماتها في المملكة العربية السعودية، مع إطلاق خدماتها في الرياض، ويأتي هذا التوسع باستثمار قدره مليار ريال، مما يسهل نمو عملياتها ويسهم في نمو سوق العمل المحلي والاقتصاد الوطني، بما يخدم أهداف رؤية المملكة 2030.
وقال توني تشيو، الرئيس التنفيذي لشركة "كيتا": نؤكد من خلال توسعنا في الرياض التزامنا بخدمة السوق السعودية التي تحفل بالفرص الواعدة، وذلك بالنظر إلى وجود شريحة سكانية كبيرة من الشباب المتمرسين في استخدام التكنولوجيا وتنامي إقبال المستهلكين على الحلول الرقمية، وأضاف: نحن متحمسون للاستثمار في مثل هذه البيئة الديناميكية، ومستعدون لدعم رؤية المملكة 2030 من خلال توفير تجربة توصيل طعام سلسة ومتنوعة تلبي المتطلبات الخاصة بالمستهلكين السعوديين".
تمثل المملكة سوقاً واعدة لخدمات توصيل الطعام، حيث توقعت التقارير الأخيرة وصول عدد مستخدمي هذه الخدمات في السعودية إلى 19,2 مليون مستخدم بحلول عام 2029. كما أن اعتماد المزيد من المستهلكين للحلول الرقمية سيعزز الطلب على هذه الخدمات.
وتمثل "كيتا" الذراع السعودي المحلي لشركة "ميتوان- Meituan"، التي تدير 60 مليون عملية توصيل يوميًا وتخدم 680 مليون مستخدم في جميع انحاء العالم، مما يؤكد ريادتها العالمية في قطاع التوصيل.
ويتميز عرض "كيتا- Keeta" بتقديم خدمة توصيل الطعام بسرعة وموثوقية وبأسعار تنافسية، من خلال تطبيق مصمم خصيصًا ليناسب أسلوب حياة العملاء، سواء كانوا بالمنزل أو في العمل، وربطه بخدمات تقديم الطعام المتنوعة والمختلفة من المطاعم المحلية والعالمية العاملة في المملكة، وتعزيز تجربة خدمة التوصيل من خلال منصة سهلة الاستخدام وتجربة توصيل سلسة.
وتُعد شركة "كيتا" ”Keeta” منصة توصيل قائمة على التكنولوجيا تربط المستهلكين بتجار المواد الغذائية والتجزئة والسعاة المحليين، بتوفير منتجات وخدمات محلية عالية الجودة، وتقدم الشركة مجموعة واسعة من المطاعم والصفقات ذات القيمة التنافسية وشبكة قوية مع وكلاء التوصيل لضمان التسليم في الوقت المحدد، وتعمل الشركة خلال توسيع منصتها في المملكة العربية السعودية، بأن تلتزم بإعادة تعريف مشهد توصيل الطعام مع المساهمة في التنمية الاقتصادية للمملكة.
للحصول على تفاصيل أكثر عن خدمات الشركة، يُرجى تحميل تطبيق "كيتا" من متجر التطبيقات أبل ستور أو جوجل بلاي للاستفادة من العروض المقدمة والحصرية.