"سار" تحقق المركز الأول ضمن جائزة السلامة الدولية لأفضل مراكز صيانة لقطارات الركاب

حصلت الخطوط الحديدية السعودية "سار" على جائزة السلامة الدولية للعام 2024م، المقدمة من مجلس السلامة البريطاني، نظير تطبيقها لأعلى معايير واستراتيجيات السلامة في مراكز صيانة قطارات الركاب على شبكتي الشمال والشرق، وذلك ضمن التزام "سار" بالحفاظ على صحة وسلامة عملائها ومنسوبيها من المخاطر والإصابات، والحد من وقوع الحوادث، حيث عملت "سار" على تطوير العديد من مبادرات السلامة، التي شملت تطوير وتنفيذ إجراءات التحكم في المواد الخطرة، وتطبيق إجراءات مستدامة لمنع التلوث، فيما شملت تنفيذ العديد من وسائل السلامة مثل حواجز الأمان والممرات المخصصة للمشاة وتطوير خطط الإخلاء في حالات الطوارئ.