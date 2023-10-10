انخفاض تدريجي على درجات الحرارة في 3 مناطق نهاية الأسبوع

ويُتوقع بمشيئة الله تعالى أن تندفع كتلة هوائية أقل حرارة من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المُتوسط لشمال غرب المملكة الأيام القادمة وحتى الخميس وتتسبب بانخفاض على درجات الحرارة بشكل تدريجي على مناطق تبوك والجوف والمُحافظات الغربية من الحدود الشمالية، وتُصبح بذلك الأجواء أقل حرارة بالمُقارنة عما عليه الحال في هذه الأيام.