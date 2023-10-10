انخفاض تدريجي على درجات الحرارة في 3 مناطق نهاية الأسبوع

تُشير آخر الخرائط الجوية لمُحاكاة حركة الكتلة الهوائية في المنطقة، مع توقعات بأن يتأثر شمال غرب المملكة السعودية تدريجياً خلال الأيام المُقبلة بكتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل من مُعدلاتها المُعتادة تتسبب في هبوط تدريجي في درجات الحرارة.
ويُتوقع بمشيئة الله تعالى أن تندفع كتلة هوائية أقل حرارة من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المُتوسط لشمال غرب المملكة الأيام القادمة وحتى الخميس وتتسبب بانخفاض على درجات الحرارة بشكل تدريجي على مناطق تبوك والجوف والمُحافظات الغربية من الحدود الشمالية، وتُصبح بذلك الأجواء أقل حرارة بالمُقارنة عما عليه الحال في هذه الأيام.
وتنخفض درجات الحرارة العظمى إلى بداية الثلاثينيات المئوية في تلك المناطق، وكذلك الصغرى تُصبح في بداية العشرينيات في أنحاء عِدّة من تلك المناطق مع أجواء لطيفة في ساعات الليل والصباح الباكر.