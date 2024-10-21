100 تريليون نوع والمضادات تقتلها.. حقائق حول علاقة البكتيريا النافعة بالجهاز الهضمي

وأضاف، أنَّ الأبحاث أوضحَت أنَّ توازُن البكتيريا النافعة بالأمعاء يعود بشكلٍ تدريجي من دون الحاجة إلى تناول مكملات غذائية، وذلك بعد القضاء عليها بتناول المضادات الحيوية، والأطعمة المحتوية على بكتيريا نافعة متعدّدة منها اللبن والحليب المخمّر، وبعض أنواع الجبن، وفول الصويا المخمّر، وأيضاً بعض أنواع الزبادي تُعد مصادر جيدة للبكتيريا النافعة، لكن تعرُّضها للبسترة يؤدي إلى القضاء على البكتيريا النافعة فيها. كما أنَّ الفواكه والخضراوات تحتوي على أليافٍ تُعد غذاءً يعزّز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء".