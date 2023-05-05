شاهد.. "طائف الورد 3" يودِّع عشاقه في يوم ختامه بـ150 ألف زائر

تصوير: سيف السفياني ومحمد مجدي
اختُتمت فعاليات مهرجان الورد 3 بالطائف في متنزه الردف، الذي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون من الأمانة، فيما بلغ عدد زوَّاره أكثر من 150 ألف زائر خلال يوم أمس الجمعة، وهو يوم ختام المهرجان.
وشهد المهرجان منذ بداية انطلاقة إقبالاً كبيرًا من الزوار من أنحاء السعودية كافة، ومن دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المقيمين.
واحتوى المهرجان على أكثر من 80 كشكًا، عرض فيها المزارعون المشاركون منتجاتهم من الورود المختلفة، ومنتجات وأكلات الورد.
وتُعد مشاركة هذا العدد من المزارعين نقلة نوعية ثقافية كبيرة للمهرجان.. وقد شمل المهرجان مشاركات من خارج السعودية.
وكان زوار المهرجان قد أبدوا سعادتهم بسجادة الورود، التي نفذتها أمانة الطائف، وما تحتويه من أنواع تجاوزت 700 ألف وردة وزهرة، بمساحة إجمالية تصل إلى 4800 متر مربع. كما تزينت فعاليات المهرجان الذي بدأت فعالياته من صالات المطار، فالطريق من المطار لقلب المدينة "قصر الكعكي"، ومسيرة الورد، وشارع النور، ومنتدى العطور، وصولاً إلى "متنزه الردف"، في تجربة حالمة بأسلوب كلاسيكي، بما يشابه معايشة القصص الخيالية.
وكان ذلك عبر فصول الفعالية المتضمنة تسعة أقسام، هي: جبل الورد، وممر الانطباعية، وترانيم الورد، والمسرح، والطعام والورد، ومنطقة الطفل، والمطاعم، وسوق الورد.. وغيرها.
وعلى المسرح الخارجي للمهرجان أُقيمت الحفلات الغنائية، إضافة إلى الفعاليات المنتشرة داخل المتنزه.