شاهد.. "طائف الورد 3" يودِّع عشاقه في يوم ختامه بـ150 ألف زائر

وكان زوار المهرجان قد أبدوا سعادتهم بسجادة الورود، التي نفذتها أمانة الطائف، وما تحتويه من أنواع تجاوزت 700 ألف وردة وزهرة، بمساحة إجمالية تصل إلى 4800 متر مربع. كما تزينت فعاليات المهرجان الذي بدأت فعالياته من صالات المطار، فالطريق من المطار لقلب المدينة "قصر الكعكي"، ومسيرة الورد، وشارع النور، ومنتدى العطور، وصولاً إلى "متنزه الردف"، في تجربة حالمة بأسلوب كلاسيكي، بما يشابه معايشة القصص الخيالية.