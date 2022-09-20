"الشليل" يرفع شكره وتقديره للقيادة الرشيدة بمناسبة ترقيته للمرتبة الـ15

رفع وكيل الشؤون الميدانية والقضايا في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فضيلة الشيخ تركي بن عبدالله الشليل، تقديره وشكره للقيادة الرشيدة بمناسبة ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة، مثمنًا لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله ورعاهما- هذه الثقة الغالية، ومعبرًا عن امتنانه لها، وأنها وسام شرف كبير يعتز به.