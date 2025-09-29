هيئة السوق المالية تبدأ تعويض المستثمرين المتضررين في قضية مخالفات سهم "دار الأركان"

وتعود هذه القضية إلى مخالفات ارتكبها سبعة عشر مستثمرًا في تداول سهم "دار الأركان"، حيث أُلزموا مع خمسة آخرين بدفع مبالغ مالية بلغت 1.196 مليار ريال، إضافة إلى غرامات مالية قدرها ستة ملايين ريال، ليُعاد توزيع هذه المبالغ على المستثمرين المتضررين ضمن آلية التعويض التي بدأت اليوم.