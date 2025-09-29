هيئة السوق المالية تبدأ تعويض المستثمرين المتضررين في قضية مخالفات سهم "دار الأركان"

بدأت هيئة السوق المالية في المملكة بإيداع مبالغ التعويض للمستثمرين المتضررين في قضية المخالفات على سهم شركة "دار الأركان"، وذلك عبر صندوق تعويض خاص أُنشئ لهذه الغاية استنادًا إلى المادة (59) من نظام السوق المالية.
وأكدت الهيئة أنها اعتمدت على السجلات التقنية لتحديد جميع المستثمرين المتضررين من تلك المخالفات، دون الحاجة إلى تقديم شكاوى أو دعاوى من قبلهم، مشيرة إلى أن عملية الإيداع تتم مباشرة في الحسابات الاستثمارية للمستحقين.
وفي الوقت نفسه، دعت الهيئة كل من يرى أنه لحق به ضرر ولم تشملْه خطة التعويض إلى رفع دعوى فردية، وذلك بعد التقدم أولًا بشكوى إلكترونية عبر موقع الهيئة.
وتعود هذه القضية إلى مخالفات ارتكبها سبعة عشر مستثمرًا في تداول سهم "دار الأركان"، حيث أُلزموا مع خمسة آخرين بدفع مبالغ مالية بلغت 1.196 مليار ريال، إضافة إلى غرامات مالية قدرها ستة ملايين ريال، ليُعاد توزيع هذه المبالغ على المستثمرين المتضررين ضمن آلية التعويض التي بدأت اليوم.