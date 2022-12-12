شاهد مشهد جمالي يتشكل بروضة أم شقوق.. "بحيرة تَحُفّها الرمال الذهبية" تستهوي المتنزهين

في مشهدٍ جمالي طبيعي، جمع بين المياه والرمال الذهبية والجبال الشاهقة، وفي أجواء شتوية منعشة، وعلى بُعد نحو 100 كلم إلى شمال غرب مدينة الرياض، تبرز روضة "أم الشقوق" وسط الصحراء بإبداع من الخالق، وسميت بذلك نظرًا لوجود شقوق في وسطها وعلى جنباتها.
واستهوت روضة "أم الشقوق" -غرب مركز رغبة بمحافظة "ثادق"- المتنزهين وهواة البر خلال هذه الأيام، بعد أن تحولت إلى بحيرة كبيرة بطول 5كم وعرض كيلومترين على ضفاف النفود غرب المركز.
وروضة "أم الشقوق" تحيط بها الكثبان الرملية من الجهة الشمالية والغربية؛ بينما الشرقية والجنوبية أرض مستوية، وعلى بُعد مسافة ليست بالبعيدة تبرز جبال العرمة شامخة.
ويمكن الوصول للروضة عن طريق "الرياض- صلبوخ- حريملاء- رغبة"، وعند الوصول لدوار "رغبة" الانعطاف يسارًا مع "طريق البرة"، لتأتي الروضة على يمين الطريق بعد 5كم من الدوار.
وخص المصور محمد الطويل "سبق" بمجموعة لقطات بعدسته تصور جمال الروضة بعد أن تحولت إلى بحيرة كبيرة تحفها الرمال الذهبية.