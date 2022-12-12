شاهد مشهد جمالي يتشكل بروضة أم شقوق.. "بحيرة تَحُفّها الرمال الذهبية" تستهوي المتنزهين

في مشهدٍ جمالي طبيعي، جمع بين المياه والرمال الذهبية والجبال الشاهقة، وفي أجواء شتوية منعشة، وعلى بُعد نحو 100 كلم إلى شمال غرب مدينة الرياض، تبرز روضة "أم الشقوق" وسط الصحراء بإبداع من الخالق، وسميت بذلك نظرًا لوجود شقوق في وسطها وعلى جنباتها.