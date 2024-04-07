أمازون السعودية تحتفي بالتقاليد الغنية وتعزز ثقافة التنوع والشمولية في شهر رمضان

في مقدمة هذه الفعاليات تأتي مبادرة "سلة رمضان الخير"، التي تم إطلاقها بالشراكة مع بنك الطعام السعودي عبر منصة Amazon.sa، بهدف مساعدة الأشخاص المحتاجين من خلال تقديم المواد الغذائية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، أعادت أمازون تقديم مجموعتها السنوية من بطاقات هدايا العيد الإلكترونية، والتي تم إطلاقها بالتعاون مع جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة، متضمنة تصاميم فريدة من نوعها من ابتكار اثنتين من الفنانات الموهوبات. هذه البطاقات تقدم نكهة معاصرة لتقليد "العيدية"، محتفلةً بالتقاليد العريقة المرتبطة بروح عيد الفطر.