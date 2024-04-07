أمازون السعودية تحتفي بالتقاليد الغنية وتعزز ثقافة التنوع والشمولية في شهر رمضان

خلال الشهر المبارك رمضان ومع ازدياد مشاعر الاحتفال بقدوم العيد، أعلنت أمازون السعودية عن إطلاق مجموعة من المبادرات التي تندرج ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركة وتحتفي بالتقاليد الأصيلة في المملكة، مما يمكن العملاء من المشاركة بشكل فعّال وبسيط. كما تعزز ثقافة الشمولية، وتقدم الدعم لكافة أفراد المجتمع عبر موقع أمازون الإلكتروني .
وتغتنم أمازون هذه الفترة المميزة من السنة لتجدد التزامها بإحداث فارق إيجابي في حياة أفراد المجتمع عن طريق إطلاق سلسلة من المبادرات الجديدة التي تضفي مزيداً من البهجة المليئة بالمعاني الإنسانية، وتعزز قيم الوحدة والترابط وثقافة الكرم والجود في المجتمع السعودي.
في مقدمة هذه الفعاليات تأتي مبادرة "سلة رمضان الخير"، التي تم إطلاقها بالشراكة مع بنك الطعام السعودي عبر منصة Amazon.sa، بهدف مساعدة الأشخاص المحتاجين من خلال تقديم المواد الغذائية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، أعادت أمازون تقديم مجموعتها السنوية من بطاقات هدايا العيد الإلكترونية، والتي تم إطلاقها بالتعاون مع جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة، متضمنة تصاميم فريدة من نوعها من ابتكار اثنتين من الفنانات الموهوبات. هذه البطاقات تقدم نكهة معاصرة لتقليد "العيدية"، محتفلةً بالتقاليد العريقة المرتبطة بروح عيد الفطر.
في إطار التزامها بقيم الكرم والعطاء المميزة لشهر رمضان، قدمت أمازون السعودية فرصة لعملائها لمساعدة المحتاجين بطريقة سهلة وعملية من خلال "سلة رمضان الخير"، حيث يمكن للعملاء شراء السلة عبر Amazon.sa وتوجيهها إلى بنك الطعام السعودي، الذي بدوره سيقوم بتوزيعها على المحتاجين. بالإضافة إلى ذلك، يوفر الموقع خياراً للعملاء لتسليم السلة مباشرةً إلى أسرة محتاجة من خلال تحديد عنوانها.
وأعرب عبدو شلالا، مدير أمازون بالمملكة العربية السعودية، عن فخره بدعم المجتمعات المحلية في شهر العطاء، مشيراُ إلى أن شهر رمضان يمثل وقتاً مثالياً للعطاء ومساعدة الآخرين. وقال: "سعداء بأن نوفر لعملاء أمازون بالسعودية وسيلة سهلة للمشاركة في دعم المجتمعات المحتاجة من خلال 'سلة رمضان الخير' بالتعاون مع بنك الطعام السعودي."
"وتتوفرسلة رمضان الخير" بقيمة 100 ريال سعودي، وتحتوي على مواد غذائية أساسية مثل الزيت، والسكر، والدقيق، والأرز، والشوفان، والشاي، والمعكرونة، وصلصة الطماطم، والتمور. وتمكن هذه المبادرة العملاء المساهمة بكرم، ومساعدة آلاف العائلات المحتاجة في جميع أنحاء المملكة.
لتكريم الإبداع والثقافة الغنية في المملكة العربية السعودية، أطلقت أمازون السعودية مجموعتها الجديدة من بطاقات هدايا العيد الإلكترونية، التي تتميز بتصاميم فنية مبهجة من توقيع فنانتين موهوبتين من جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة. وتسهم هذه البطاقات في تحديث تقليد العيدية، موفرة وسيلة معاصرة للاحتفال والدعم للفنانين المحليين.
وتضم المجموعة تصاميم لابتسام باجدبير ومحمدية زكري، اللتين تعكسان من خلال هذه الأعمال الفنية جمال الاجتماعات العائلية وأجواء العيد المفرحة. وعبّر شلالا عن اعتزازه بالشراكة مع جمعية الإرادة، مؤكداً على دورها في الاحتفاء بالتراث وتمكين الفنانين الموهوبين من ذوي الإعاقة.
وتعليقاً على التعاون مع أمازون السعودية، قال عبد الله جريد، المدير التنفيذي لجمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة: " تتمثل مهمتنا في جمعية الإرادة في تمكين الموهوبين من ذوي الإعاقة في جميع أنحاء المملكة والارتقاء بمستواهم. وبموجب هذا التعاون المميز مع أمازون، تم توفير منصة للموهوبين في مجال الفن التشكيلي لعرض إبداعاتهم ومهاراتهم الفريدة بهدف إلهام المجتمعات المتنوعة في جميع أنحاء المملكة خلال العيد".
وتتيح بطاقات هدايا العيد الإلكترونية، المتاحة للشراء على Amazon.sa، للعملاء الاختيار من بين ملايين المنتجات وإرسال الهدايا إلكترونياً مع رسائل خاصة. وتقدم البطاقات طريقة فريدة للاحتفال ومشاركة فرحة العيد، ويمكن استخدامها خلال تخفيضات العيد مع خصومات تصل إلى 50%.