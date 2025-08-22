مع بدء العام الدراسي الجديد.. "سبق" ترصد احتفالية تعليم الطائف بعودة الدراسة

في أجواء احتفالية بهيجة، زينت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، بالتعاون مع أمانة الطائف، الميادين العامة والطرقات الرئيسة عبر الشاشات الضوئية واللوحات التي حملت عبارات ترحيبية بالعودة إلى الدراسة تحت شعار "تعليمنا قيم"، وذلك ابتهاجًا بانطلاقة العام الدراسي الجديد.
ورصدت "سبق" انتشار عبارات الترحيب في اللوحات الإلكترونية المنتشرة بالميادين والأنفاق، والتي تضمنت رسائل اتصالية متنوعة، أبرزها: "العودة للدراسة"، "تعليمنا انتماء وطني"، "تعليمنا أمانة"، "تعليمنا تعاون"، "تعليمنا تسامح"، "تعليمنا عزيمة"، و"تعليمنا التزام".
وتهدف هذه الحملة إلى بث الروح الإيجابية والحماس في نفوس الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية والمجتمع، عبر رسائل محفزة تدعم الاستعداد الذهني والمعنوي، وترسخ القيم المجتمعية بما يعزز استمرار المسيرة التعليمية بروح من المسؤولية والانتماء.
كما تفاعلت حسابات عدة جهات حكومية وأهلية، من بينها "المحافظة، الأمانة، فرع وزارة الصحة، التجمع الصحي، والغرفة التجارية"، مع الحملة من خلال رسائل محفزة تؤكد على أهمية هذه المناسبة التعليمية الوطنية.