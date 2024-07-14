لن يؤثر على توظيف الشباب.. "العقل": رفع سن التقاعد يقلل من الاستعانة بالأجانب

وفي مقاله "نظام التقاعد الجديد والبطالة" بصحيفة "عكاظ"، يقول "العقل": "نظام التقاعد الجديد الذي رفع السن التقاعدي للعاملين المدنيين في القطاعين العام والخاص إلى ٦٥ عاماً، له دلالات إيجابية واضحة على سوق العمل لدينا؛ الذي يعاني من إشكاليات متعددة أفرزت قضية البطالة لدى المواطنين، وحددت رؤية المملكة من ضمن أولوياتها أن تصل هذه النسبة إلى ٧٪؜ ونحن نقترب منها؛ حسب الإحصاءات الرسمية الصادرة مؤخراً، في السابق كانت بعض الأصوات والمختصين تطالب بالإبقاء على سن ٦٠ عاماً كسن للتقاعد الذي يصل إلى ٥٨ عاماً بالتاريخ الهجري، ومن الأسباب التي كانت تطرح أن الخروج بهذا السن سوف يخلق فرصاً وظيفية للقادمين الجدد في سوق العمل، أما في حال رفع السن فإن دخولهم وانخراطهم في العمل سوف يتأخر ويزيد من نسب البطالة".