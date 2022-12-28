"التدريب التقني": قبول أكثر من 52 ألف متدرب ومتدربة بالفصل الثاني الحالي

وأكّد المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، زيادة أعداد المقبولين في الفصل الثاني مقارنة بالفصل الأول من هذا العام، حيث بلغ إجمالي المقبولين خلال الفصل الأول الماضي (51229) متدرباً ومتدربة، في حين بلغ عدد الخريجين بالفصل ذاته (20600) خريج وخريجة.