شاهد.. "حديقة الشواء" في الهواء الطلْق تجذبُ زُوَّارَ "السيتي ووك"

كما تضمّ حديقة الشواء ركنًا خاصًّا بالطيور؛ حيث تقدم للزائرين تجربة فريدة ومتميّزة من خلال تعريفهم بأنواع مختلفة من الطيور وخصائصها الفريدة، وكذلك التصوير معها، فضلًا عن العروض الترفيهية والمناظر الطبيعية التي تشكّل عامل جذب لجميع الفئات العمرية.