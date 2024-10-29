"المساحة الجيولوجية" تحصد جائزة أفضل الممارسات التعدينية بـ"الفجيرة"

سلّم ولي عهد الفجيرة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية الجائزة الدولية لأفضل الممارسات التعدينية المستدامة في فئة "أفضل دراسة تطبيقية لحفظ التراث الجيولوجي".
جاء حصد الهيئة لجائزة استدامة في التراث الجيولوجي الدولية، برعاية حاكم إمارة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة؛ نظير تقديمها دراسات جيولوجية وعلمية متقدمة عن كهف أم جرسان.
وقد تم اختيار الهيئة بين 65 مشاركة من 13 دولة؛ تقديرًا لإنجازاتها المتميزة في مجال الحفاظ على التراث الجيولوجي.
ويعكس هذا التكريم الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة في تعزيز الاستدامة وحماية الموارد الجيولوجية القيّمة للمملكة.
تأتي هذه الجائزة كخطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الدولي في مجالات الجيولوجيا والتعدين، كما تسلط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه هيئة المساحة الجيولوجية في دعم التنمية المستدامة.
يُذكر أن حصول هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، على الجائزة الدولية لأفضل الممارسات التعدينية المستدامة، تزامنًا مع احتفال الهيئة بمرور 25 عامًا على تأسيسها.