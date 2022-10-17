أمير الشرقية ينوّه بمضامين الخطاب الملكي بمجلس الشورى

نوّه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيّده الله- في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.
وقال أمير المنطقة: "إن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي ألقاه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- أكد نهج المملكة وسياستها في السعي إلى إرساء السلم والأمن والاستقرار وتحقيق العدل في العالم".
وأضاف أن الخطاب الملكي أكد على ما تشهده بلادنا ولله الحمد من حراك تنموي شامل في جميع القطاعات الواعدة والجديدة، وعلى دعم المحتوى المحلي وتسهيل بيئة الأعمال وتمكين المواطن، وأن المملكة ملتزمة بمساعدة الدول المحتاجة والمتضررة من الكوارث والأزمات.
وفي ختام تصريحه سأل سموه الله -عز وجل- أن يحفظ قيادتنا الرشيدة، وأن يديم على بلادنا نعم الأمن والأمان والاستقرار.