أمير الشرقية ينوّه بمضامين الخطاب الملكي بمجلس الشورى

وأضاف أن الخطاب الملكي أكد على ما تشهده بلادنا ولله الحمد من حراك تنموي شامل في جميع القطاعات الواعدة والجديدة، وعلى دعم المحتوى المحلي وتسهيل بيئة الأعمال وتمكين المواطن، وأن المملكة ملتزمة بمساعدة الدول المحتاجة والمتضررة من الكوارث والأزمات.