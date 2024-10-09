إعلان المدارس الحكومية والأهلية والعالمية المصنفة في مستوى "التميز" 14 أكتوبر الجاري

وسيتخلل الملتقى الوطني للتميز المدرسي (تميز 2024) عددٌ من الفعاليات، منها: تكريم المدارس المتميزة، وعروض تقديمية، وتوقيع عدد من الاتفاقيات، وجلسات حوارية. وللمزيد من المعلومات حول الملتقى، يمكن زيارة الصفحة من خلال الرابط .