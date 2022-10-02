بقرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء

يُذكر أنه سبق أن وجَّه وزير العدل بإطلاق خدمة "صحيفة الدعوى" بشكلها الجديد وفق نمذجة جديدة، تقلل من عدد المدخلات المطلوبة، وتربط بيانات المستفيدين بالنفاذ الوطني الموحد؛ ما يسهم في سرعة قبول الدعاوى المكتملة، والتيسير على المستفيدين، ويسهم في رفع كفاءة الخدمات العدلية.