من "الساحل" و"لبنان" إلى التدخلات الإيرانية.. الرياض وباريس شراكة في مكافحة الإرهاب

ويعكس ذلك مساهمة المملكة بتقديم 100 مليون دولار في إطار (تحالف الساحل) للتصدي للإرهاب، وهي قوة عسكرية إقليمية مشتركة لمكافحة الإرهاب والمجموعات المنتشرة في منطقة ساحل إفريقيا، وتتألف من 5 آلاف عنصر، وتكلف 423 مليون يورو، وأقرت إنشائها قمة دول الساحل التي أقيمت 2017 في العاصمة المالية باماكو التي ضمت رؤساء خمس دول إفريقية بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.