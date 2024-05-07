"التدريب التقني" ترخص لـ200 منشأة تدريب أهلية في عام 2023م

وأشار المتحدث الرسمي للمؤسسة إلى أنها منحت أكثر من 4000 مدرب ومدربة بطاقة المدرب المعتمد، بعد اجتيازهم المعايير المطلوبة؛ مما يمكّنهم من تقديم البرامج التدريبية بشكل نظامي، إضافة إلى تنفيذها 7115 اختبارًا محوسبًا؛ فيما تجاوز عدد المستفيدين منها 84.000 مستفيد ومستفيدة خلال العام ذاته.