"القهوة السعودية".. عنوان ملتقى "حاتم حائل" بنسخته الخامسة

أكّد المشرف العام على الملتقى رئيس النادي الأدبي الثقافي بمنطقة حائل الدكتور نايف بن مهيلب المهيلب؛ أن ملتقى حاتم الطائي الدولي بنسخته الخامسة الذي سيقام خلال الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر الجاري تحت عنوان "القهوة السعودية.. موروث الماضي.. رمز الحاضر.. استثمار المستقبل" سيلبي طموحات أمير منطقة حائل الذي أكد ووجه أن تكون منطقة حائل منصةً دولية.
وأشاد الدكتور نايف بالدعم السخي الذي تلقّاه الملتقى من الشريك الاستراتيجي أبناء علي بن محمد الجميعة - رحمه الله - التي تأتي استمرارًا لمسيرة المغفور له والدهم في دعم النادي وأنشطته بشكل عام وملتقى حاتم بشكل خاص.
وعن المشاركات في هذه النسخة أكد "المهيلب" أن نخبة من الباحثين والباحثات من داخل المملكة وخارجها، سيشاركون بالجلسات العلمية في فندق الميلنيوم وعدد من الفعاليات المصاحبة في مزارع العزيزية.
وأضاف: "في هذه النسخة سنحتفي بالبن السعودي الخولاني من خلال استضافة منطقة جازان كضيف شرف محلي، وبمشاركة من جمهورية تنزانيا كضيف شرف دولي؛ لما تمتلكه من تجربة في زراعة البن وتسويقه، وتأتي هذه النسخة متوافقة مع توجه وزارة الثقافة في اختيار العام 2022 عامًا للقهوة السعودية"، مشيرًا إلى أن الملتقى حاول من خلال محاوره المتعددة أن يُعبر عن القهوة السعودية كموروث للماضي ورمز للحاضر واستثمار للمستقبل.
من جهته أشار منصور الغسلان المدير التنفيذي للملتقى، إلى أن هذه النسخة ستسهم في تنمية صناعة الفعاليات في المنطقة، وجعلها مركزًا جاذبًا للملتقيات والمؤتمرات النوعية ذات البعد الدولي.