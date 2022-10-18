"القهوة السعودية".. عنوان ملتقى "حاتم حائل" بنسخته الخامسة

وأضاف: "في هذه النسخة سنحتفي بالبن السعودي الخولاني من خلال استضافة منطقة جازان كضيف شرف محلي، وبمشاركة من جمهورية تنزانيا كضيف شرف دولي؛ لما تمتلكه من تجربة في زراعة البن وتسويقه، وتأتي هذه النسخة متوافقة مع توجه وزارة الثقافة في اختيار العام 2022 عامًا للقهوة السعودية"، مشيرًا إلى أن الملتقى حاول من خلال محاوره المتعددة أن يُعبر عن القهوة السعودية كموروث للماضي ورمز للحاضر واستثمار للمستقبل.