المخرج "المحيسن" يكشف ملابسات انسحابه من مهرجان بغداد بسبب صدام حسين

وقال "المحيسن" إنه عانى كثيراً لنشر مفهوم صناعة السينما في السعودية، حتى مع وزارة الإعلام ومسؤوليها المختلفين، فمتطلبات السينما مختلفة كلياً عن أي إنتاج، لافتًا إلى أنه بذل جهودًا كبيرة في هذا الجانب، واستطاع أن ينفذ في شركة العالمية أول مونتاج لفيلم وثائقي في العالم تم في المملكة، موضحًا أن مختبرات "تحميض" الأفلام السينمائية مكلفة جداً.