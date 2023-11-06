طبيب بـ"خالد للعيون" يفوز بجائزة أفضل "فيديو جراحي" من مؤتمر الأكاديمية الأمريكية

كرّم مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الدكتور حسام الرزقان، الفائز بجائزة المركز الأول لأفضل "فيديو جراحي" بفئة الأطباء الشباب.
جاء ذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأكاديمية الأمريكية لطب العيون 2023، في سان فرانسيسكو بأمريكا.
وفاز "الرزقان" من خلال تقديم حالة نادرة مع شرح طريقة علاجية بسيطة وفريدة من نوعها مع استخدام تقنية مبتكرة توفر الوقت والراحة للمريض.
يُذكر أن مؤتمر الأكاديمية لطب العيون السنوي، يعتبر من أكبر المؤتمرات حول العالم، ويشهد إقبالاً كبيرًا من متخصصين وأطباء بمجال العيون.
من جانبه، أشاد الدكتور حسام الرزقان بالمستشفى؛ لحرصه على متابعة كل ما هو جديد بتوفير أحدث التقنيات المبتكرة لخدمة المرضى.