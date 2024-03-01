بأكثر من 188 ألف زائر.. اختتام فعاليات الموسم الرابع لـ"بسطة"

اختتمت أمانة منطقة الرياض، الموسم الرابع لفعالية "بسطة"، التي استمرت عروضها الحية وأنشطتها التفاعلية على مدى عشرة أسابيع في كل من حي التعاون، وطريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)، ومتنزه الروضة، وحديقة الملتقى، ووادي لبن.