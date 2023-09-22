في ذكرى يوم الوطن.. "السيف": المملكة أصبحت شريكًا رئيسًا في القرار الدولي

وأردف "السيف": المملكة تشهد اليوم تقدمًا بخطى متسارعة وخلال فترات قياسية حققت أعظم الإنجازات في كل المجالات وفق الرؤية الطموحة 2023، وكل القطاعات قد شهدت نموًا ملحوظًا لخدمة الوطن وأبنائه وإتاحة الفرصة للمواطن للمشاركة في التنمية والابتكار للمساهمة بالتنمية وتحقيق تطلعات ولاة الأمر، ويأتي القطاع غير الربحي ضمن تلك القطاعات التنموية التي توهّجت تقدمًا وازدهارًا وشهدت ملامح التغيير فيه نموًا متسارعًا حتى أصبح القطاع أحد ركائز التنمية، وذلك انطلاقًا من اهتمام حكومتنا الرشيدة بتوفير الحياة الكريمة للمستفيدين من المنظمات والجمعيات الخيرية، وتوفير الممكنات لهم، ونقلهم من الرعوية إلى المنتجة، ورفع نسبة الناتج المحلي، وقد لمسنا خلال الفترة الماضية أثر التخطيط وتحقيق الاستدامة في مشاريع القطاع واعتماد برامج تنموية بناءة لتحقيق الأهداف المنشودة.