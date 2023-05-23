"أمانة نجران" تنجز 78% من مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة الشوارع الرئيسة بالمدينة

أنجزت أمانة منطقة نجران 78% من مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة الشوارع الرئيسة في عدة أحياء بمدينة نجران بتكلفة إجمالية بلغت 48.432.600 ريال.
وأكد أمين منطقة نجران المهندس صالح بن غرم الله آل داغش، أن الأمانة تعمل على تنفيذ المشروعات الحيوية لتوسعة وتمديد وتطوير شبكات الطرق، واستكمالها بمختلف الأحياء وفق دراسات وأوليات لمواكبة النمو العمراني، والتزايد السكاني بالمدينة، وتلبية لاحتياجاتها، مشدداً على المقاولين بتسريع استكمال تنفيذ المشاريع وإنجازها، وفقاً لأعلى معايير الجودة والأداء.
وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس محمد آل عامر، أن المشروع عبارة عن سفلته طبقة أولى وثانية، وأرصفة وإنارة لشوارع وطرق بكل من حي بئر الزجاج، والقرية التراثية، وصهبان، وطريق المركب، وممشى الوادي، وحوض التجميع بغابة سقام، والصناعية، والجربة، والقابل، وممشى الحضن.
وبيَّن المهندس آل عامر، أنه تم الانتهاء من سفلتة طريق المركب بطول 3 كم، والانتهاء من تركيب أرضيات الممشى بالإنتر لوك بقياس 6 سم حول حوض التجميع وبعرض 1.50 متر بمساحة إجمالية بلغت 1470م2، والانتهاء من أعمال سفلتة الطبقة الأولى والثانية بكمية 307.143م 3 من الأسفلت بغابة سقام، ومن أعمال سفلتة الطبقتين الأولى والثانية بكمية بلغت 9970 م3 من الأسفلت وأعمال أرصفة بمساحة بلغت 17139م2 وذلك بحي الصناعية، والانتهاء من أعمال سفلته طبقة أولى وثانية بكمية بلغت 1064م3 من الأسفلت بحي الجربة، كما تم الانتهاء من أعمال سفلتة طبقة ثانية بكمية 375.95م3 من الأسفلت بحي العريسة الجنوبي.