"أمانة نجران" تنجز 78% من مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة الشوارع الرئيسة بالمدينة

وبيَّن المهندس آل عامر، أنه تم الانتهاء من سفلتة طريق المركب بطول 3 كم، والانتهاء من تركيب أرضيات الممشى بالإنتر لوك بقياس 6 سم حول حوض التجميع وبعرض 1.50 متر بمساحة إجمالية بلغت 1470م2، والانتهاء من أعمال سفلتة الطبقة الأولى والثانية بكمية 307.143م 3 من الأسفلت بغابة سقام، ومن أعمال سفلتة الطبقتين الأولى والثانية بكمية بلغت 9970 م3 من الأسفلت وأعمال أرصفة بمساحة بلغت 17139م2 وذلك بحي الصناعية، والانتهاء من أعمال سفلته طبقة أولى وثانية بكمية بلغت 1064م3 من الأسفلت بحي الجربة، كما تم الانتهاء من أعمال سفلتة طبقة ثانية بكمية 375.95م3 من الأسفلت بحي العريسة الجنوبي.