لزيادة إنتاجية المزارع الريفية.. توقيع مذكرتي تفاهم بين "البيئة" و"الصندوق الزراعي"

وقّعت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم، مذكرتي تفاهم مع صندوق التنمية الزراعية؛ لتمويل ودعم المزارع الريفية وزيادة كفاءتها الإنتاجية، إلى جانب التعاون والمشاركة في الفعاليات والأنشطة الإرشادية التي تنظمها الوزارة.
وشهد توقيعَ المذكرتين وكيلُ الوزارة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، ومدير عام صندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي، ومثّل الوزارة مديرُ عام الإدارة العامة للخدمات الزراعية المهندس سعد بن محمد الزهرة، ومدير عام الإدارة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي الدكتور بندر بن محمد الصقهان؛ بينما مَثّل الصندوق نائب المدير العام لقطاع الاستراتيجية الدكتور عادل بن عبدالله الجمعة.
وتهدف المذكرتان إلى دعم وتمويل المزارع الريفية وزيادة كفاءتها الإنتاجية، وتشجيع رواد الأعمال على استغلال الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي، إلى جانب تبادل المعلومات والبحوث اللازمة لتنمية قطاع المزارع الريفية، وتوفير أفضل وسائل التمويل والخدمات من خلال الشراكات الاستراتيجية، إضافة إلى الإسهام في تنمية وتطوير أساليب الزراعة الحديثة، ومعالجة المشاكل والصعوبات التي تواجه مسيرة التنمية الزراعية، تحقيقًا للأمن الغذائي في المملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبموجب المذكرتين؛ سيعمل الطرفان على التعاون والتنسيق للمشاركة في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الوزارة، مثل "القافلة الإرشادية" والفعاليات المصاحبة لها، وتطوير تطبيق "مرشدك الزراعي"، بالإضافة إلى توعية المزارعين من خلال المنشورات الإرشادية التي يقدّمها الصندوق الزراعي.
يشار إلى أن الوزارة تسعى من خلال التعاون مع كل الجهات ذات العلاقة، لدعم وتنمية القطاع الزراعي، عبر إقامة الأنشطة التوعوية والإرشادية والحقلية، إلى جانب تنظيم الزيارات الميدانية للمزارعين والمشاركة في الفعاليات والمهرجانات والمعارض؛ مما يسهم في تحسين المستوى المعرفي لدى المزارعين والعاملين، وتوصيل المعلومات الصحيحة وإيجاد الحلول لهم، إلى جانب تدريبهم عمليًّا على الأساليب الزراعية الحديثة، والعمليات الإنتاجية للمحاصيل وسبل الوقاية ومكافحة الآفات الزراعية.