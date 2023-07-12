لزيادة إنتاجية المزارع الريفية.. توقيع مذكرتي تفاهم بين "البيئة" و"الصندوق الزراعي"

يشار إلى أن الوزارة تسعى من خلال التعاون مع كل الجهات ذات العلاقة، لدعم وتنمية القطاع الزراعي، عبر إقامة الأنشطة التوعوية والإرشادية والحقلية، إلى جانب تنظيم الزيارات الميدانية للمزارعين والمشاركة في الفعاليات والمهرجانات والمعارض؛ مما يسهم في تحسين المستوى المعرفي لدى المزارعين والعاملين، وتوصيل المعلومات الصحيحة وإيجاد الحلول لهم، إلى جانب تدريبهم عمليًّا على الأساليب الزراعية الحديثة، والعمليات الإنتاجية للمحاصيل وسبل الوقاية ومكافحة الآفات الزراعية.