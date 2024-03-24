"الوطني للعمل": ارتفاع أعداد موظفي القطاع الخاص لأكثر من 11 مليون موظف

ويستعرض التقرير موجزًا لأبرز المناطق نموًا في أعداد الموظفين بالقطاع الخاص، حيث حققت منطقة الرياض أعلى نمو في أعداد الموظفين بلغ (7%)، تليها منطقتا تبوك والمنطقة الشرقية بنسبة (6%)، ثم مكة المكرمة بنسبة (4%)؛ مما أدى لوجود (71%) من إجمالي الموظفين في منطقة الرياض والمنطقة الشرقية، بالإضافة لذلك انضم أكثر من (71) ألف مواطن للعمل بالقطاع الخاص في منطقة الرياض، كما نشأ بها أكثر من (173.4) ألف منشأة جديدة، مقابل (51.5) ألف منشأة جديدة في منطقة مكة المكرمة.