عامان من التنمية في طيبة الطيبة.. الأمير سلمان بن سلطان يقود تحولًا شاملًا في المدينة المنورة

زيارات ميدانية ونهج قريب من المواطن:

حرص الأمير سلمان بن سلطان على الزيارات الميدانية المتكررة للمحافظات، لتفقد المشروعات، والاطلاع على سير العمل، وافتتاح مشاريع تنموية تخدم المواطن والمقيم، ما عكس نهجًا إداريًّا يقوم على القرب من الواقع، وتحويل الخطط إلى إنجازات ملموسة.