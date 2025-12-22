عامان من التنمية في طيبة الطيبة.. الأمير سلمان بن سلطان يقود تحولًا شاملًا في المدينة المنورة

شهدت المدينة المنورة خلال العامين الماضيين حراكًا تنمويًا لافتًا بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، الذي قاد جهود التطوير الشامل من خلال مشاريع نوعية، وزيارات ميدانية للمحافظات، ومتابعة مباشرة للمبادرات والمخططات الاستراتيجية، بما يعزز جودة الحياة ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
مشاريع تنموية محورية:
خلال فترة وجيزة، تم تدشين ووضع حجر الأساس لـ65 مشروعًا في قطاعات البيئة والمياه والزراعة بتكلفة تتجاوز 11.5 مليار ريال، بما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والمائية، ويواكب احتياجات المنطقة سكانيًّا وسياحيًّا.
كما أُطلقت مشاريع صناعية ولوجستية في المدينة الصناعية بقيمة تفوق 455 مليون ريال، لتطوير البنية التحتية وتحفيز الاستثمارات، إلى جانب 4 مشاريع طرق رئيسية بطول إجمالي بلغ 127 كم وبتكلفة 114 مليون ريال، هدفت إلى تحسين التنقل ورفع كفاءة السلامة المرورية.
وفي خطوة تعزز البُعد الثقافي والسياحي، وضع سموه حجر الأساس لمشروع حدائق السيرة بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة، الذي يُعد وجهة ثقافية وتفاعلية مستوحاة من سيرة النبي ﷺ وتراث المدينة، إضافة إلى توجيهه باستثمار جبل أُحد كوجهة سياحية وروحانية جديدة لزوار طيبة.
وشملت المشاريع أيضًا دعم الخدمات الصحية والبلدية، إلى جانب مبادرات فاعلة في الإسكان التنموي والاستثمار الاجتماعي.
قيادة تنموية واستراتيجية:
أدار الأمير سلمان بن سلطان رئاسة مجلس هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وقاد سلسلة من الاجتماعات الدورية لمتابعة 18 مبادرة استراتيجية، تضمنت مبادرات نوعية لرفع كفاءة المدن، وتحقيق معايير المدن الذكية والمستدامة.
ونجحت المدينة في تحقيق تصنيفات عالمية مرموقة، أبرزها حصولها على المستوى الذهبي للمدن المستدامة من الأمم المتحدة، وتقدمها في مؤشر IMD للمدن الذكية، بفضل حزمة السياسات والمشاريع الداعمة.
كما وجّه سموه بدعم التنمية الاقتصادية عبر تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإطلاق مبادرات تستهدف خلق فرص عمل، وتعزيز جودة الحياة في مختلف أنحاء المنطقة.
زيارات ميدانية ونهج قريب من المواطن:
حرص الأمير سلمان بن سلطان على الزيارات الميدانية المتكررة للمحافظات، لتفقد المشروعات، والاطلاع على سير العمل، وافتتاح مشاريع تنموية تخدم المواطن والمقيم، ما عكس نهجًا إداريًّا يقوم على القرب من الواقع، وتحويل الخطط إلى إنجازات ملموسة.
ويواصل سموه العمل على ترسيخ مكانة المدينة المنورة كوجهة دينية وثقافية وتنموية رائدة، بتكامل الجهود بين الجهات، واستثمار المقومات التاريخية والبشرية والمكانية لمدينة المصطفى ﷺ.