ستحكي فخامة القصور.. مجموعة بوتيك تشارك في معرض بورصة السياحة العالمية

تشارك مجموعة بوتيك -مجموعة الضيافة فائقة الفخامة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة- في معرض بورصة السياحة العالمية ITB، معرض السياحة والسفر الرائد على مستوى العالم الذي يقام في العاصمة الألمانية برلين، خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس المقبل، الذي يعدّ منصةً مثالية لتسليط الضوء على جهود المجموعة في الحفاظ على تراث المملكة وإرساء معايير جديدة لمفهوم الضيافة فائقة الفخامة.
وتندرج مشاركة مجموعة بوتيك ضمن جناح الهيئة السعودية للسياحة، التي كُرِّمَت بصفتها أفضل جناح من بين "5,500" جهة عارضة من "161" دولة حول العالم في نسخة 2023 من المعرض.
وتسلط المجموعةُ في نسخة العام الجاري مع أكثر من 90 ألف مشارك من 180 دولة حول العالم؛ الضوءَ على محفظتها من القصور التاريخية والثقافية التي تُحَوَّل إلى فنادق فائقة الفخامة؛ حيث يروي كلُّ قصر من قصور المجموعة قصةَ تراث وضيافة، بدايةً من القصر الأحمر، أول مبنى خرساني في المنطقة ومقرّ إقامة الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود، مرورًا بقصر طويق الحائز على جائزة آغا خان الذي صممه المهندس الألماني "فراي أوتو" بالتعاون مع شركة بيروهابولد وشركة عُمرانية، بالإضافة إلى قصر الحمراء في قلب مدينة جدّة، والذي بُني في البداية كمقرّ إقامة للملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، وتحول لاحقًا لقصر ضيافة استقبل العديد من الشخصيات العالمية المرموقة.
وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الضيافة، وممثل مجموعة بوتيك في نسخة العام الجاري من المعرض "ماركو فرانك": "نسعد بمشاركة مجموعة بوتيك في معرض بورصة السياحة العالمية ITB في برلين، لنستعرض تجارب الضيافة التي نقدمها في المملكة؛ حيث يعكس وجودُ المجموعة في هذا الحدث، تحت مظلة الهيئة السعودية للسياحة، التزامَها الراسخ بتعزيز ثقافة وتاريخ المملكة العربية السعودية".
وأضاف: "ندعو جميع الزوار في معرض بورصة السياحة العالمية في برلين لاكتشاف ما ستقدمه المجموعة من الأصالة والتجربة المعاصرة؛ حيث تفتح المملكةُ أبوابَها أمام العالم، ونفخر بأن نكون في طليعة المساهمين في ترسيخ مكانتها واستعراض ما تقدمه المملكة العربية السعودية، كوجهة رائدة للسياحة فائقة الفخامة".
وتسهم مجموعة بوتيك في دعم أهداف وزارة السياحة ووزارة الثقافة في تطوير وتعزيز القطاع السياحي على مستوى المملكة؛ حيث من المتوقّع أن تصل قيمة الفرص الاستثمارية في هذا القطاع إلى 6 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2030.