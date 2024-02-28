ستحكي فخامة القصور.. مجموعة بوتيك تشارك في معرض بورصة السياحة العالمية

وتسلط المجموعةُ في نسخة العام الجاري مع أكثر من 90 ألف مشارك من 180 دولة حول العالم؛ الضوءَ على محفظتها من القصور التاريخية والثقافية التي تُحَوَّل إلى فنادق فائقة الفخامة؛ حيث يروي كلُّ قصر من قصور المجموعة قصةَ تراث وضيافة، بدايةً من القصر الأحمر، أول مبنى خرساني في المنطقة ومقرّ إقامة الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود، مرورًا بقصر طويق الحائز على جائزة آغا خان الذي صممه المهندس الألماني "فراي أوتو" بالتعاون مع شركة بيروهابولد وشركة عُمرانية، بالإضافة إلى قصر الحمراء في قلب مدينة جدّة، والذي بُني في البداية كمقرّ إقامة للملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، وتحول لاحقًا لقصر ضيافة استقبل العديد من الشخصيات العالمية المرموقة.