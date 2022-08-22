جناح الأسلحة بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي في نسخته الرابعة يقدم مفاجآت جديدةً لزواره

ويفتح المعرض أبوابه للزوار في مقر نادي الصقور السعودي بملهم (شمال مدينة الرياض) يوم الخميس المقبل حتى 3 سبتمبر المقبل، ويقام بالتزامن معه المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، متضمنًا تسهيلات يمنحها المعرض لمشتري الأسلحة، تتمثل في إنشاء مركز صحي داخل جناح الأسلحة، وطلب الأسلحة من الموقع الإلكتروني للنادي بعد استيفاء شروط الأهلية للشراء.