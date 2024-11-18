اتحاد الغرف: 8.8% نمو متوقع للاستثمار المحلي بعد نظام السجلات التجارية الجديد

ووفقًا لاستبانة أعدها اتحاد الغرف شارك فيها أكثر من 1500 مستثمر، يؤكد التقرير أن النظام الجديد للسجلات التجارية يعالج التحديات المرتبطة بالرسوم الحكومية والتي تشكل ما بين 1.7 - 4% من الإيرادات السنوية للمنشأة، حيث يسهم في خفضها مما يساعد في بدء النشاط الاقتصادي والتوسع في السوق، كما يعالج تحدي فتح فروع للمنشأة بما يدعم نمو الأعمال التجارية للمنشآت ويمكنها من الاستثمار في قطاعات جديدة.