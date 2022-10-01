المملكة تشارك العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للقهوة

ويهدف الاحتفاء بـ"عام القهوة السعودية" بوصفها منتجًا ثقافيًّا مميزًا للمملكة العربية السعودية، للتأكيد على ارتباط القهوة وثقافتها بالهوية السعودية؛ وذلك انطلاقًا من خصوصية تعامل المجتمع السعودي معها ومع أجوائها المميزة، من حيث الزراعة والتحضير والتقديم، والتي لا تتوفر بنفس الكيفية في أي بلد آخر، كما تهدف إلى إبراز مظاهر الكرم والضيافة السعودية الأصيلة المرتبطة بالقهوة السعودية وعاداتها الفريدة، وإظهار التنوع الثقافي الكبير في المملكة؛ وذلك من خلال التنوع في طرق إعداد وتقديم القهوة السعودية، وتسليط الضوء على البن الخولاني السعودي بوصفه منتجًا سعوديًّا أصيلًا، كما يتم تسليط الضوء على الأدوات والمكونات وطرق تحضير وتقديم القهوة السعودية.