مبادرات أمانة الطائف المجتمعية ترتقي بجودة الحياة في الأحياء وتمكّن الفكر الإبداعي

عملت أمانة الطائف على زيادة المشاركة المجتمعية في مبادراتها من خلال توسيع مفهوم هذه الشراكة ودعم الأعمال التطوعية، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع عدد المتطوعين في المحافظة بشكل أكبر، وعززت التكامل وتوحيد الجهود بين الأمانة ومختلف الجهات وأفراد المجتمع لخلق مجتمع مشارك يؤمن بأهمية المشاركة المجتمعية في تحسين وتطوير المجتمع وبناء المهارات واكتساب الخبرات للأفراد.
ودعمت الأمانة هذا التفاعل التي تحقق احتياجات المجتمع، وراعت في مبادراتها الشمولية لفرص المشاركة، وإشراك أفراد المجتمع بشكل فعّال في عملية صنع القرار، والتعاون مع المجتمع لتطوير الحلول، ودعمت ومكنت أفراد المجتمع للقيام بدور فعّال في العملية التنموية، وسعت إلى تقييم ردود الفعل من المجتمع حيال كل مبادرة.
وارتقت بمفهوم جودة الحياة في الأحياء السكنية ليشمل الارتقاء بالبيئة الاجتماعية والعمرانية من خلال تطوير مؤشرات لقياس الرضا المجتمعي، بالإضافة إلى تفعيل دور الحدائق الحضرية في أنسنة المدينة، وتعزيز مبادئ تدعم حياة أكثر جودة ورفاهية للإنسان، مما يؤسس لمفهوم نوعي جديد للحدائق، ويُسهم في تحقيق مستهدفات البلديات والإسكان عبر أنسنة المدينة، وتحسين مفهوم جودة الحياة في المجتمع.
وأشركت الأمانة مؤسسات المجتمع المدني في مبادراتها المختلفة وبخاصة القطاع غير الربحي الذي بات يقوم بدور فاعل في الفعل الاجتماعي والإنساني الهادف، وحيث إن وزارة البلديات والإسكان ممثلة في الأمانات هي جهات إشرافية تقوم بأدوارها ومهامها المتعلقة بالتأسيس والإشراف والمتابعة تجاه الجهات غير الربحية، للمشاركة في الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق الازدهار في المدن السعودية، في مجالات خدمات المساعدات المادية العينية، وخدمات تجميل وتخطيط المناطق الحضرية، وخدمات المجتمعات المحلية والأحياء والمرافق العامة.
وأوجدت أمانة الطائف منصة تفاعلية لطرح الأفكار واستقطاب رواد الأفكار والمبدعين، بهدف استقطاب الأفكار الابتكارية وتصنيفها، لتحقيق أهداف جودة الحياة، وركزت الأمانة على الأفكار ذات الأهمية والقابلة للتطبيق من خلال تصنيفات محددة، وذلك استكمالاً لجهود الأمانة في استقطاب الأفكار الإبداعية بشكل إليكتروني يُسهم في تسهيل تقديم الخدمات وتطوير الإجراءات.
وقد فتحت أمانة الطائف ممثلة في إدارة المشاركة المجتمعية العديد من المسارات المعززة للفعل البلدي، وطرحت المبادرات المجتمعية ليصبح الجميع شركاء مجتمعين فاعلين في بيئة عمل تطوعية إيجابية، مثل مبادرات نظافة الحدائق والمتنزهات والمواقع السياحية وأعمال التشجير والتخضير وبرامج الإصحاح البيئي والمناشط التثقيفية والتوعوية، وكذلك الأنشطة اللاصفية، حيث عملت الأمانة على دعم المبادرات والبرامج والأنشطة التي من شأنها خدمة المجتمع في مختلف المجالات، وبخاصة المجال البلدي وفق الرؤية السعودية الطموحة لتعزيز تنمية المجتمع، وإيجاد حراك فاعل يشترك الجميع فيه لعملية تنموية شاملة، وترتقي بانتماء المواطنين لمجتمعهم ووطنهم.
واهتمت الأمانة بتوفير نوع من التكافل الاجتماعي الوثيق بين أفراد المجتمع، خصوصًا أن الأمانة تقدم خدمات ترتبط بحياة الناس، وتعمل على تحسين جودة الحياة للمستفيدين، وتقوم بطرح المزيد من الفرص التطوعية لتعزيز الشراكة المجتمعية وإشراك شريحة عريضة من الأهالي في الفعل التطوعي بما يرفع من مستوى الرضا العام عن الأعمال التطوعية للأمانة ومن المبادرات نشر استبانات قياس رضا الأهالي عن الخدمات البلدية، وتنظيم الفعاليّات، مشاركة المسنين والعجزة، وإقامة أنشطة شبابية مختلفة.
ونتيجة لذلك حققت أمانة الطائف بالتعاون مع وكالة الإسكان التنموي والقطاع غير الربحي والمشاركة المجتمعية في وزارة البلديات والإسكان جائزة التميز الذهبية الدولية للمسؤولية الاجتماعية ودرع التميز الذهبي "فئة الممارسات في المسؤولية الاجتماعية" على مستوى المنطقة العربية، التي نظمتها المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية في دبي، وذلك نظير التميز في الأهداف الاستراتيجية والإنجازات التي حققتها في برامج خدمة المجتمع.
وقد عرضت أمانة الطائف في هذا المتقى أبرز ما تم إنجازه من برامج خدمة المجتمع، والأهداف الاستراتيجية التي نتج عنها العديد من الشراكات الاجتماعية المميزة والنوعية وإنشاء ديوانية غالين، التي تعد إحدى مبادرات المسؤولية الاجتماعية، ومبادرة دعم الأسر المنتجة والباعة الجائلين بإنشاء أكشاك لعرض وبيع منتجاتهم في بيئة آمنة وتحقيق الاشتراطات البلدية، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة "أنت كفؤ" التي تعنى بنشر الوعي حول كفاءة الإنفاق وإشراك المجتمع في مبادراتها.
وأوضحت أنها وضعت استراتيجية خاصة لدعم المجتمع، من خلال إطلاق العديد من البرامج لخدمة المتطلبات الاجتماعية والتعاون الاستراتيجي، في مجال العمل الاجتماعي، مع عددٍ من الشركات والمؤسسات، للمشاركة في رعاية وتنظيم المناسبات والفعاليّات المتنوعة، وتشجيع مفهوم العمل التطوعي في المجتمع.
وتنامت أعمال زيادة المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي واستقطاب الأفكار من المستفيدين من الخدمات البلدية لرفع كفاءة العمل البلدي من خلال مشاركة مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل قنوات للتواصل مع المستفيدين، وتسارعت أعمال تحسين المشهد الحضري، بالإضافة إلى الخدمات البلدية، وإشراك سائر مؤسسات المجتمع وانعكاس تلك الجهود على المستفيد.
وتعتمد أمانة الطائف في مبادرات المشاركة المجتمعية الفعّالة على مجموعة من أفضل الممارسات التي تعطي الأولوية للتفاعل الهادف والشفافية والتعاون، وذلك من خلال الأهداف الواضحة للمبادرة، وفهم احتياجات المجتمع واهتماماته وتنوعه، وتعزيز الشمولية من خلال السعي بنشاط للحصول على مدخلات من جميع أفراد المجتمع، ومن ثم تكريم المساهمين الفاعلين من أفراد المجتمع، وإبراز النجاحات والنتائج الإيجابية الناتجة عن جهود المشاركة المجتمعية.