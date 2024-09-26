مبادرات أمانة الطائف المجتمعية ترتقي بجودة الحياة في الأحياء وتمكّن الفكر الإبداعي

واهتمت الأمانة بتوفير نوع من التكافل الاجتماعي الوثيق بين أفراد المجتمع، خصوصًا أن الأمانة تقدم خدمات ترتبط بحياة الناس، وتعمل على تحسين جودة الحياة للمستفيدين، وتقوم بطرح المزيد من الفرص التطوعية لتعزيز الشراكة المجتمعية وإشراك شريحة عريضة من الأهالي في الفعل التطوعي بما يرفع من مستوى الرضا العام عن الأعمال التطوعية للأمانة ومن المبادرات نشر استبانات قياس رضا الأهالي عن الخدمات البلدية، وتنظيم الفعاليّات، مشاركة المسنين والعجزة، وإقامة أنشطة شبابية مختلفة.