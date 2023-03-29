كوادر وطنية لصناعة كسوة الكعبة عبر 6 مراحل.. واستحداث 8 مكائن بأعلى المعايير العالمية

وتابع: ثم تأتي المرحلة الثالثة، وهي مرحلة النسج الآلي، ويتم فيها عمل القماش الأسود، وعليه التسابيح القرآنية، ثم المرحلة الرابعة، وهي الطباعة، ويتم فيها تجهيز القِطع المذهَّبة بعدد الآيات القرآنية، ثم الانتقال إلى المرحلة الخامسة، وهي التطريز اليدوي لكسوة الكعبة المشرفة.