وزير الخارجية يفتتح المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام.. ويشيد بدور القيادة في رعايته

وفي كلمته، أكد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، أن هذا المؤتمر يعد مناسبة مهمة ومحورية تعمل على إبراز حقوق المرأة في الإسلام. وهي مناسبة لم تكن لتتحقق لولا الدعم الكبير الذي نلمسه دائماً من قبل المملكة العربية السعودية، متمثلة في الرعاية الكريمة لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، وجهودهما الواضحة في دعم مسيرة المرأة في داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، مؤكداً جزيل شكره وامتنانه كذلك لوزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية تحت قيادة صاحب السمو الأمير فرحان بن فيصل على مبادرتها لتنظيم هذا المؤتمر وجهودها الجبارة التي أتاحت جمعنا هذا، كما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر والعرفان لكافة السيدات القائدات من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي من رئيسات ورئيسات وزراء ونائبات للرؤساء ووزيرات ومديرات بالمنظمات الدولية، ومديرات الهيئات الوطنية لشؤون المرأة كل باسمها ومقامها الذي يليق بها، ولكل من لبت دعوتنا لحضور وتشريف هذا المؤتمر، وكل من شارك وعُني بعنوان هذا الحدث المهم.