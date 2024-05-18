سفارة المملكة بقيرغيزستان تهيب بالمواطنين في بشكيك الابتعاد عن التجمعات

وقالت السفارة عبر حسابها بموقع "إكس"، اليوم: إنه نظرًا للمناوشات التي جرت يوم أمس بين مجموعة من المواطنين القرغيز وعدد من الأجانب؛ تهيب السفارة بالمواطنين المتواجدين في العاصمة بشكيك أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات، وللحالات الطارئة يمكن الاتصال على الرقم الخاص بشؤون السعوديين: 00996554666622.